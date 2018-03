Australia: un koala attraversa il fiume a nuoto

Durante una gita in kayak lungo il fiume Harriett, una coppia di turisti increduli cattura in un video uno spettacolo raro: un koala che attraversa un fiume a nuoto.



Joe Wade e Jasmyn Geerssen sono una coppia australiana che viaggia da anni in tutto il Paese ma lo spettacolo visto di recente nell'isola del canguro nel sud dell'Australia è stato sconvolgente per entrambi.



Dopo aver filmato il koala, i due hanno pubblicato il video online che è subito diventato virale.