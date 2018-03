Andare a scuola pure di notte sarebbe l'incubo di ogni studente, a tutte le latitudini. Non per un elefante ripreso ad aggirarsi tra i banchi di una classe al liceo Telupid a Sabah, in Malaysia. Il pachiderma più che interessato a corsi serali (ma, in questo caso, sarebbe meglio dire notturni), puntava dritto ai magazzini della mensa. A riprendere l'incursione con gli smartphone i custodi dell'istituto. Secondo i media locali, non sarebbe la prima volta che l'elefante affamato visita l'edificio e la sua caffetteria.