Salvato da una turista in Thailandia, il cane disabile Leo trova casa in Canada

Si chiama Leo, e deve la vita a una turista canadese: quando Meagan Penman, in viaggio in Thailandia, ha visto quel cagnolino paraplegico che si trascinava a stento sulla spiaggia, non se l'è sentita di lasciarlo al suo destino. E l'ha portato a casa con sé, affidandolo a un'amica, Jamie Smith. La quale ha ora lanciato una sottoscrizione online per pagare le cure veterinarie delle quali Leo necessita.