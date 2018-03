Ragusa, getta cinque cuccioli nel fiume: 70enne denunciato dai carabinieri

Sono stati lanciati da un ponticello nelle acque fredde del fiume, chiusi in uno scatolone. Sarebbe stata tragica la fine di cinque cuccioli di maremmani se non fossero interventi i carabinieri di Ragusa a recuperarli. E' accaduto a Giarratana, in contrada Piano del Conte, direzione Mandrevecchie. I militari, visionando le telecamere della zona, sono anche riusciti a risalire al responsabile del crudele gesto, un settantenne di Monterosso Almo, che è stato denunciato.

Ragusa, getta 5 cuccioli in un fiume: denunciato dai carabinieri Facebook 1 di 8 Facebook 2 di 8 Facebook 3 di 8 Facebook 4 di 8 Facebook 5 di 8 Facebook 6 di 8 Facebook 7 di 8 Facebook 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'anziano voleva liberarsi dei cani nati da poco e di cui non riteneva di doversi prendere cura. E' stato denunciato a piede libero per il reato di abbandono di animali all’autorità giudiziaria di Ragusa. I cuccioli, dopo essere stati messi in salvo, sono stati affidati ai volontari di un'associazione specializzata locale, "Adotta un cane".



E sulla pagina Facebook dell'associazione animalista ci sono anche gli aggiornamenti sulla loro sorte. "Le piccole hanno circa due mesetti, sono una futura taglia media/grande. Sono state trovate in un fiume, praticamente in mezzo all'acqua, bagnate ed infreddolite - si legge nel post che accompagna le foto del loro recupero. - Erano 5 di cui 3 già adottate, ne rimangono due. Per ora sono in salvo e al calduccio, hanno mangiato e stanno bene, per fortuna. Cerchiamo qualcuno che voglia adottarle, lo stallo è momentaneo, e se non trovano adozione finiranno il qualche canile o rifugio".