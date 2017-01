Palermo, catturata la tigre scappata dal circo

La fuga di una tigre dal Circo Svezia a Monreale (Palermo) si è risolta per il meglio. L'animale è stato catturato con una gabbia ed è già tornato a casa. Gli operatori hanno preferito utilizzare questo sistema, visto che la tigre del bengala era in un luogo recintato, piuttosto che sparare una siringa con il sedativo, operazione che avrebbe messo a rischio la sopravvivenza dell'animale.

La tigre si aggirava nella zona della circonvallazione di Monreale, nel parcheggio tra via Candido e via Venero, quando alcuni passanti sono riusciti a farla entrare nella proprietà della fabbrica di ceramiche Ferreri, in una zona recintata, dove sono arrivate le squadre speciali dei carabinieri. L'animale è stato fatto entrare nella sua gabbia, senza richiedere l'intervento dei tiratori della Forestale, sebbene fossero già presenti.