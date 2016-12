Nel Parco Natura Viva di Bussolengo la colonia di suricati raddoppia: due cucciolate in un anno

"Senza pensieri la tua vita sarà, chi vorrà vivrà in libertà", cantava Timon, la mangusta più famoso al mondo, nel cartone animato il Re Leone. Il consiglio del loro compagno disneyano sembra esser stato preso alla lettera da questi otto piccoli suricati nel parco Natura Viva di Bussolengo , in provincia di Verona. Il comportamento degli animali, nati da due cucciolate, è stato studiato grazie a delle telecamere nascoste in zucche intagliate.

"I più grandicelli, nati in primavera, aiutano i piccoli nati in estate ad apprendere le regole del gioco necessarie alla vita di gruppo”, spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del parco. Scavare cunicoli, lottare e ovviamente mangiare una grande quantità di tarme della farina sono le attività preferite da questi curiosi animali.



Grazie alle temperature miti i responsabili del parco hanno potuto osservare e studiare i comportamenti dei cuccioli. I nuovi membri della colonia provano a fare gli adulti: "Così i neofiti imparano ad attendere il proprio turno per accedere alle risorse mentre i più maturi si esercitano a fare i genitori, in una specie dove anche i papà si prendono cura dei piccoli”, spiega Spiezio.



I suricati sono famosi per il loro comportamento a "sentinella": mentre la colonia si ciba un adulto ispeziona il cielo in cerca di eventuali predatori in modo da allertare per tempo tutti i suoi compagni. Le gerarchie, all'interno del gruppo, sono molto rigide e prevalentemente femminili. "Questi mammiferi africani sono infatti animali sociali, che trovano la propria forza nell'organizzazione del gruppo, in virtù della quale gestiscono la propria strategia di sopravvivenza”, conclude Spiezio.