Missione Iceberg, il dogo argentino tornerà sano e salvo in Italia

Il cane Iceberg condannato a morte in Danimarca verrà presto liberato. Il dogo argentino era dapprima entrato regolarmente in Danimarca con il suo padrone, lo chef avellinese Giuseppe Perna, per poi essere sequestrato a causa di una lotta con un altro cane. Grazie alla presidente dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) Carla Rocchi, all’impegno diretto della cantante Noemi e all’intervento del console italiano Stefano Queirolo Palmas, il ministro dell’Ambiente danese ha deciso di non abbattere il cane.