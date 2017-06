Anche Noemi per salvare Iceberg, il dogo condannato a morte in Danimarca

La "zuffa" con un altro cane le è costata la condanna a morte e la Rete si mobilita per salvarla. E' la storia di Iceberg, dogo argentino di due anni, nato e cresciuto in Italia, che ha seguito il suo padrone, Giuseppe, nella sua trasferta lavorativa in Danimarca. E ciò ha decretato la sua fine: nel Paese, infatti, la sua è una razza vietata perché ritenuta pericolosa per l'uomo. A raccogliere l'appello di Giuseppe è stata per prima l'Enpa, Ente nazionale protezione animali, che ha lanciato un appello anche al premier Gentiloni. Dalla sua parte anche la cantante Noemi, che invita in un video a "non abbandonare Iceberg: riportiamola a casa". Ed è partito l'appoggio dei colleghi vip.