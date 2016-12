Mai svegliare la lontra che dorme

Si lasciava trasportare beata dalle placide correnti del fiume, immersa nel più profondo sonno dei giusti, quando un pescatore ha avuto l'infelice idea di toccarla: la lontra, allora, svegliata all'improvviso, ha avuto una reazione di spavento, immortalata prontamente in un video che sta spopolando nel Web. La morale vale anche per lei: mai riportare bruscamente alla realtà chi dorme in pace.