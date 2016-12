Luna, il cane sull'isola deserta ritrovato dopo 5 settimane dalla sua scomparsa

Una gita in barca con il padrone, poi la scomparsa e per cinque settimane il nulla. E' la storia di Luna, un'adorabile cagnolina di 18 mesi che era andata a pesca nel mare della California con il proprietario, ma poi misteriosamente è caduta in mare e se ne sono perse le tracce. Il personale della Marina si è subito messo all'opera, setacciando la costa fino alla zona di San Clemente (a due miglia dal punto della scomparsa), ma niente. Ormai tutti pensavano fosse morta e invece, dopo cinque settimane, Luna è apparsa su un'isoletta deserta sulla quale ha sede una delle basi della Marina californiana. Un miracolo: probabilmente è andata a nuoto fin lì e poi ha pazientemente aspettato che qualcuno la trovasse. Ora Luna sta benissimo e il suo padrone è pazzo di gioia.