L'Aquila piange Pluto, il cane simbolo post-sisma

Per tutti gli aquilani era uno di loro, un membro della comunità non un semplice cane. E' per questo che negli anni si era guadagnato anche il soprannome di "sindaco", vista la sua costante attività. Pluto presenziava a tutti gli appuntamenti pubblici, dalle assemblee cittadine nell'immediato post-sisma alle manifestazioni, senza tralasciare gli eventi istituzionali. L'ultimo quello di martedì scorso con il premier Matteo Renzi, puntualmente "accolto" dal meticcio così come in passato aveva fatto con i predecessori Mario Monti e Silvio Berlusconi.