In Australia ricompare Migaloo, la balena albina che ha conquistato e fatto impazzire il web

È una macchia bianca sotto la superficie dell' Oceano Pacifico a segnalare il ritorno della balena albina Migaloo , la rarissima megattera che ogni anno percorre 12mila chilometri , passando per l'Antartide, la Grande Barriera Corallina e le acque del Queensland, in Australia. È qui che si è palesata agli spettatori stupiti ed entusiasti, mostrando il dorso e l'enorme coda. Con i suoi movimenti posati e placidi, Migaloo ha conquistato turisti e marinai e ha avuto un enorme successo sui social, tanto che è possibile trovare profili e pagine a lei dedicati. Per tale seguito è stata paragonata addirittura al personaggio di Moby Dick , nato dalla fantasia dello scrittore Herman Melville.

L'enorme megattera di 14 metri è stata avvistata per la prima volta nel 1991. Quest'anno, contrariamente al passato, non era sola. Ad accompagnarla una piccola balena femmina di colore più scuro. Migaloo, che in lingua aborigena australiana significa "uomo bianco", si avvicina alle barche per salutare i passeggeri e poi riprende il suo viaggio.