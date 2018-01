Guarda la specie di coniglio più grande al mondo

Abbiamo sempre pensato ai conigli come soffici animaletti da compagnia di dimensioni contenute, il giusto per stare in una gabbietta. In realtà esiste in natura una specie in grado di superare il metro di lunghezza (il record è di 129,5 centimetri): il Gigante di Fiandra. Questo particolare coniglio è allevato come animale domestico e utilizzato persino nell'ambito della pet therapy. Non solo, la specie ha ispirato uno dei registi più famosi al mondo: Peter Jackson si è infatti ispirato a questi teneri giganti per la realizzazione del film "Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato". Proprio a causa delle sue dimesioni, il Gigante di Fiandra deve seguire una dieta molto rigida e, ovviamente, più ricca in termini di quantità rispetto a un semplice coniglio.