Le prime immagini del rarissimo leone bianco

Lo zoo Altiplano del Tlaxcal, a Città del Messico, dà il benvenuto a un bellissimo cucciolo di leone bianco. Il piccolo felino pesa settecento grammi e misura ventisette centimetri ed essendo stato rifiutato dalla madre, viene coccolato e allevato dai guardiani e veterinari dello zoo. Il leone bianco è un animale molto raro in natura, a detta di uno dei veterinari, in tutto il mondo non ci sono più di trecento leoni dello stesso tipo. Il nuovo arrivato dello zoo messicano non ha ancora un nome, perché la scelta è stata affidata ai bambini che visiteranno lo zoo.