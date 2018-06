Germania, rovistano tra i rifiuti del pic-nic: due ricci finiscono in coma etilico

Rovistando tra i resti dei pic-nic nel parco di Petersberg, a Erfurt, in Germania, due ricci sono quasi finiti in coma etilico. I due animali, infatti, sono stati rinvenuti "ubriachi", immobili all'interno di un'area attrezzata per bambini e con i nasi ficcati nei cocci di una bottiglia rotta di liquore allo zabaione. La polizia li ha presi in consegna e li ha portati per le cure al Thuringer Zoopark, dove si sono ripresi dalla sbronza superalcolica. Presto torneranno in natura, non ricordando nulla di quanto accaduto. Ma il messaggio finale è responsabilizzare gli avventori delle aree verdi a gettare i rifiuti negli appositi bidoni.