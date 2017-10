Australia, due koala litigano in strada e rischiano di essere investiti

Una litigata in piena regola avvenuta in mezzo alla strada. Probabilmente non ci sarebbe nulla di strano se i protagonisti del filmato proveniente dall'Australia e diventato virale su YouTube non fossero due koala. I due animali, completamente incuranti del fatto di essere sulla Picton Road - strada molto trafficata a sud-ovest di Sydney - sono stati "interrotti" da una donna, identificata nel video con il nome di Sharon, che dopo aver segnalato a un enorme camion la loro presenza, ha cercato di allontanare i koala dalla strada. Dopo alcuni tentativi, i mammiferi hanno deciso di spostarsi nel verde: qui potranno continuare a bisticciare senza essere disturbati.