New York si mobilita per un maialino

foto Facebook Correlati New York si mobilita per Petey il maiale 16:54 - New York difende a spada tratta il maialino Petey e la famiglia che lo custodisce. Il Dipartimento della Sanità di New York ha intimato ai Forgione, proprietari di Petey, di liberarsi dell'animale perché è illegale tenerlo a New York. Ma la famiglia non ha alcuna intenzione di abbandonare l'animale e ha aperto anche un gruppo su Facebook in difesa del proprio cucciolo.

Chiedono un'eccezione - I Forgione si preparano a dare battaglia e, accompagnati dal senatore dello stato di New York Tony Avella e da alcuni sostenitori, chiedono ufficialmente al Dipartimento della Sanità di fare un'eccezione. Danielle Forgione afferma: “I maiali come animali domestici stanno aumentando in popolarità e sono riconosciuti per essere fantastici animali da compagnia. Avere un animale domestico implica responsabilità e noi stiamo insegnando ai nostri figli che una volta che si è assunto un impegno, si è responsabili in tutti i modi''.



Amore animale - "Lo amiamo davvero" dice il tredicenne Joseph Forgione sua madre Danielle si spinge a dire: “E' come un altro figlio per noi”. Queste dichiarazioni d'affetto sono rivolte a Petey, un maialino. La famiglia Forgione ha riportato di avere subito una minaccia di sfratto dalla propria casa se non si liberano di lui.



Un portavoce del Dipartimento della Salute ha dichiarato la possibilità di rischi per la salute inclusa la rabbia. La rabbia è una malattia mortale che fa sì che gli animali attacchino gli uomini. Può essere trasmessa all'uomo ed essergli fatale se non curata in tempo. Ma la signora Forgione si oppone affermando: “Il nostro cucciolo non è una minaccia. E' adeguatamente vaccinato”. Per i Forgione il piccolo Petey non è divereso da un cucciolo di cane o gatto. La signora Forgione ha concluso: “Un sacco di persone mi dicono “Dai via l'animale e basta”. Ma è parte della mia famiglia e non posso”.