1 marzo 2014 Un orso polare curioso alla scoperta dell'auto di Google Street View Il veicolo stava mappando un paesaggio della tundra canadese nel quale spesso si aggirano diverse specie di orsi polari

11:32 - Le simpatiche immagini scattate a Churchill, un freddo territorio nella tundra canadese, ritraggono un orso particolarmente curioso avvicinarsi alla vettura di Google Street View durante i rilevamenti dell'habitat artico. Proprio in occasione dell' International Polar Bear Day, l'azienda si era recata in questa località nel quale sono soliti aggirarsi diverse specie di orsi polari per catturare alcune immagini da postare in rete.



Con la dovuta cautela, sono riusciti a immortalare questo "curioso" esemplare particolarmente avvezzo agli obiettivi. Per la responsabile dell'iniziativa, Krista Wright "gli orsi polari percorrono centinaia di chilometri ogni anno, vagando in giro per la tundra e sul ghiaccio marino dell’Artico, alla ricerca di cibo e compagni."