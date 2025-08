Uno studio ci dice quali saranno i lavori che resisteranno all'intelligenza artificiale

Dal 2 agosto è entrata infatti in vigore la stretta per le aziende sull’Intelligenza artificiale prevista dall’AI Act europeo, che regolamenta l'utilizzo di determinate tecnologie non solo per chi le produce ma anche per chi ne fa utilizzo come cliente (si pensi alle banche). Certo si dovrà aspettare due anni (dal 2 agosto 2027) per vedere eventuali ammende sui sistemi già esistenti come ChatGpt ma è un primo passo, soprattutto se consideriamo quanto le multe per utilizzo improprio della tecnologia promettano di essere salate: le sanzioni più alte si applicano per la violazione dei divieti (ad esempio usando l’IA in modo manipolativo o per la sorveglianza indiscriminata) e possono arrivare fino a 15 milioni o al 3% del fatturato. Forse l'AI insomma ci renderà poveri ma probabilmente non così in balia delle sue voglie più o meno indotte. Questa è la speranza di chi ha redatto queste norme, nella speranza di non venir sostituito anche lui da un suo corrispettivo algoritmico. Nel caso si è comunque aperta una posizione come imbalsamatore. Quasi quasi nel dubbio conviene mandare il curriculum.