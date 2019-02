Facebook, in Germania nuovi limiti per la raccolta dati degli utenti

Facebook avrà nuove restrizioni in Germania. Stavolta provengono dall’ Antitrust tedesca che ha stabilito che il colosso di Zuckerberg richieda un consenso esplicito ogni volta che raccoglie dati provenienti da altri siti o app. Regola che vale anche se le informazioni vengono da sistemi associati al social network, come Instagram o WhatsApp . La decisione non sarà operativa fin da subito, perchè la società avrà un mese di tempo per ricorrere in appello

“In futuro per Facebook non sarà più possibile costringere i propri iscritti ad acconsentire a una raccolta dati praticamente senza restrizioni” ha commentato Andreas Mundt, presidente dell’Antitrust tedesca. Ma dal social network fanno sapere che procederanno con un ricorso: “Non siamo d’accordo – commenta la società – in Germania hanno interpretato male la nostra osservanza alle leggi della privacy”.



Già da anni l’Antitrust tedesca denuncia problemi. In particolare, sotto inchiesta i dati raccolti dal social network su altri siti, attraverso, ad esempio, il pulsante del “like” anche in piattaforme estranee e non riconducibili a Facebook.



Se la decisione dell’Antitrust verrà confermata, entro un anno la società dovrà rivedere le proprie regole sulla raccolta dati. Cambiamento questo che potrebbe avere ripercussioni anche sugli utenti fuori dai confini tedeschi.