"MEETing", a Milano il primo incontro internazionale dei centri europei di cultura digitale

Apriranno i lavori l’Assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno; il direttore Politiche dei Media della Commissione Europea, Giuseppe Abbamonte; il direttore Centrale Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo Fabrizio Paschina; il presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e la fondatrice e presidente di MEET Maria Grazia Mattei.



Pensato come momento di disseminazione e approfondimento aperto al grande pubblico, MEETing è un’occasione per "toccare con mano" quanto arte e tecnologia diano vita a nuovi linguaggi espressivi transdisciplinari e poetici. Le dodici organizzazioni internazionali - Ars Electronica (Linz - Austria); Baltan (Eindhoven - Paesi Bassi); Bozar (Bruxelles - Belgio); Etopia (Saragozza - Spagna); Gluon (Bruxelles - Belgio); Ircam | Centre Pompidou (Parigi - Francia); Laznia (Danzica - Polonia), Le Cube (Parigi - Francia), MuDa, (Zurigo – Svizzera); Public Art Lab (Berlino – Germania); Rixc (Riga - Lettonia); Zkm (Karlsruhe – Germania) - condivideranno i loro punti di vista su questioni quali "Qual è l’impatto economico delle imprese creative digitali?" oppure "Perché il futuro sta nell’unione fra arte, scienza e tecnologia?".



"MEETing porta a Milano dodici istituzioni che fanno cultura digitale ai massimi livelli. I loro casi di successo ben raccontano le enormi opportunità espressive del digitale e i suoi effetti positivi in termini economici e sociali. MEET vuole essere il nodo italiano di una rete diffusa in tutta Europa che condivide un’interpretazione umanistica e creativa del digitale", spiega Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di MEET.



MEET è il centro internazionale per la Cultura Digitale di Milano promosso da Meet the Media Guru con Fondazione Cariplo con la missione di contribuire a colmare il divario digitale nel nostro Paese, nella convinzione che l’innovazione sia un fatto culturale, prima ancora che tecnologico e che la diffusione della cultura digitale favorisca non solo la crescita dell’economia, ma anche delle opportunità e del benessere per tutti i cittadini. Nell’autunno 2019 inaugurerà la sua sede nell’ex Spazio Oberdan, riprogettato come ambiente “sense and respond” dall’architetto Carlo Ratti. Main partner di MEET è Intesa Sanpaolo; il centro di cultura digitale è inoltre supportato da Fondazione Fiera Milano, Repower e Sigest.