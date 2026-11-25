"Il cibo è la prima porta d'accesso in un percorso che è fatto di vicinanza e ascolto. Un pasto o un pacco alimentare da soli compensano un bisogno immediato, ma non trasformano le cause profonde della povertà, come l'aumento degli affitti o il lavoro precario", spiega Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano. "Siamo di fronte a una povertà multidimensionale in cui l'isolamento, il disagio psichico e l'impatto dei conflitti bellici e del cambiamento climatico sui più fragili richiedono risposte integrate per restituire dignità e autonomia alle persone. Serve un grande lavoro di rete con gli altri attori del terzo settore, che come noi si impegnano a contrastare il fenomeno della povertà, e con le istituzioni, che dovrebbero mettere in atto scelte coraggiose per permettere a chi vive in fragilità di lasciarsi alle spalle incertezze e precarietà".