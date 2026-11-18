Trasparenza sull’etichetta e tutela consumatori, i nodi del confronto sulle frodi agroalimentari
Presente anche il CAMI. Si è parlato del trattamento del salmone: metodi di salatura, qualità della lavorazione italiana e contrasto all’italian sounding
© CAMI
Si è tenuto nelle scorse settimane a Palazzo Montecitorio il confronto istituzionale in occasione della presentazione della Relazione sul patrimonio agroalimentare: frodi economiche, mercato e tutela del consumatore. A partecipare all’evento è stato anche il Consorzio Affumicatori Maestri Italiani, rappresentato dal Cav. Antonio Mancuso, neoeletto presidente nazionale di CAMI e presidente di Mancuso Group. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati il tema della trasparenza in etichetta e la necessità di distinguere con chiarezza tra salmone trattato con salamoia mediante iniezione e salmone salato a secco.
Il fenomeno dell’”Italian sounding”
Inoltre nel corso dell’evento è stato richiamato il danno economico che il fenomeno dell’Italian sounding produce per l’economia italiana e, in particolare, per le imprese del comparto dei prodotti ittici affumicati. Si tratta dell'utilizzo di nomi, simboli e richiami all'italianità per promuovere prodotti che non hanno un'autentica origine italiana, e rappresenta per il consorzio una delle criticità per la tutela del Made in Italy e la trasparenza nei confronti dei consumatori.
Il bollino CAMI
Il metodo CAMI si inserisce in un percorso produttivo che comprende il rispetto delle norme di sicurezza alimentare e controlli microbiologici. Il bollino CAMI attesta il rispetto di requisiti precisi: lavorazione effettuata in Italia; salatura a secco senza iniezione di salamoia; tracciabilità della materia prima; indicazioni chiare in etichetta, anche sull’origine; rispetto delle norme di sicurezza alimentare e audit annuali condotti da un ente terzo. “La salatura a secco richiede più tempo e attenzione, ma permette di valorizzare la materia prima e di contenere l’impiego di sale. Vogliamo che il consumatore possa sapere con chiarezza come è stato lavorato il prodotto e quali ingredienti contiene. Qualità, sicurezza e tutela del consumatore sono le nostre priorità”, ha dichiarato il presidente Antonio Mancuso.