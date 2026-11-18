Il metodo CAMI si inserisce in un percorso produttivo che comprende il rispetto delle norme di sicurezza alimentare e controlli microbiologici. Il bollino CAMI attesta il rispetto di requisiti precisi: lavorazione effettuata in Italia; salatura a secco senza iniezione di salamoia; tracciabilità della materia prima; indicazioni chiare in etichetta, anche sull’origine; rispetto delle norme di sicurezza alimentare e audit annuali condotti da un ente terzo. “La salatura a secco richiede più tempo e attenzione, ma permette di valorizzare la materia prima e di contenere l’impiego di sale. Vogliamo che il consumatore possa sapere con chiarezza come è stato lavorato il prodotto e quali ingredienti contiene. Qualità, sicurezza e tutela del consumatore sono le nostre priorità”, ha dichiarato il presidente Antonio Mancuso.