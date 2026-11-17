Aiutare i figli significa rinunciare a qualcosa. E questo ruolo di "rete di sicurezza" ha infatti un costo elevato per i conti delle famiglie. Il 73% dei genitori italiani ammette di essere stata costretta ad almeno un sacrificio significativo per continuare a sostenere i figli adulti. Un dato che, nel confronto europeo, colloca l'Italia al secondo posto subito dopo la Spagna (74%) e davanti a Irlanda (70%), Francia (66%), Germania (60%) e Paesi Bassi (48%). Le conseguenze toccano però la sicurezza futura degli stessi genitori: il 28% ha ridotto i contributi destinati alla propria pensione e il 20% ha dovuto attingere ai risparmi di emergenza. A questo si aggiungono poi i tagli alla qualità della vita: il 27% ha rinunciato a vacanze e tempo libero, il 22% ha rimandato un trasloco o l'acquisto di una nuova casa e il 9% è arrivato a chiedere prestiti o contrarre debiti.