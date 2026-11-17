Figli adulti, il sostegno economico pesa sui bilanci familiari: 7 genitori su 10 fanno rinunce per aiutarli
La voce di spesa che impatta maggiormente resta l'abitazione: il 66% delle famiglie italiane partecipa al pagamento dell'affitto o del mutuo di un figlio maggiorenne
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L’ingresso nell’età adulta non coincide più con l’indipendenza economica. Soprattutto in Italia. A dirlo sono i numeri che emergono da un'indagine condotta da Bunq, la seconda neobank più grande d’Europa, che ha preso in esame un campione di oltre 700 famiglie italiane (allargato a 6.000 in tutta Europa) con almeno un figlio dai 18 anni in su: di esse, ben il 94% dichiara di fornire un supporto finanziario nel corso dell’anno a chi lascia le mura domestiche.
Un sostegno strutturale
A reggere il peso delle spese quotidiane e abitative dei giovani, dunque, sono ancora una volta le famiglie, chiamate in questo contesto a rappresentare un vero e proprio ammortizzatore sociale per i propri figli. E non si tratta più di un aiuto sporadico per le emergenze o per l'acquisto della prima casa, ma di un sostegno strutturale che riguarda sempre più spesso anche le spese quotidiane, l’affitto, il mutuo e il risparmio. Per quasi un terzo degli intervistati (il 31%), il contributo annuo si attesta tra i 500 e i 1.500 euro, mentre per circa il 18% supera la soglia dei 3.000 euro.
Il nodo della casa: l'Italia tra i Paesi più "generosi"
La voce di spesa che impatta maggiormente sui bilanci famigliari resta comunque l'abitazione. Il 66% dei genitori italiani partecipa regolarmente al pagamento dell'affitto o del mutuo di un figlio maggiorenne: un dato che allinea l'Italia alla Germania (anch'essa attestata al 66%), ma che distanzia nettamente altri Paesi europei come i Paesi Bassi (42%) e il Regno Unito (30%). Ancora più incisivo è l'intervento familiare quando si tratta di acquistare un immobile: il 64% ha partecipato all'anticipo necessario per l'accensione del mutuo. Di più. Il 23% dei genitori ha confermato di aver coperto interamente la somma richiesta, mentre il 40% ha garantito un contributo parziale. Anche sul fronte dell’anticipo per l’acquisto della casa, l’Italia si colloca tra i Paesi in cui il sostegno familiare è più diffuso.
Il prezzo dei sacrifici
Aiutare i figli significa rinunciare a qualcosa. E questo ruolo di "rete di sicurezza" ha infatti un costo elevato per i conti delle famiglie. Il 73% dei genitori italiani ammette di essere stata costretta ad almeno un sacrificio significativo per continuare a sostenere i figli adulti. Un dato che, nel confronto europeo, colloca l'Italia al secondo posto subito dopo la Spagna (74%) e davanti a Irlanda (70%), Francia (66%), Germania (60%) e Paesi Bassi (48%). Le conseguenze toccano però la sicurezza futura degli stessi genitori: il 28% ha ridotto i contributi destinati alla propria pensione e il 20% ha dovuto attingere ai risparmi di emergenza. A questo si aggiungono poi i tagli alla qualità della vita: il 27% ha rinunciato a vacanze e tempo libero, il 22% ha rimandato un trasloco o l'acquisto di una nuova casa e il 9% è arrivato a chiedere prestiti o contrarre debiti.
L'impatto psicologico
Oltre all'impatto sul portafoglio, tuttavia, emerge anche un forte disagio psicologico. Il 35% delle famiglie intervistate confessa infatti di provare un livello di stress molto alto a causa di questo impegno economico che si fa sempre più pesante sui bilanci domestici. Sebbene molti continuino ad aiutare i figli con piacere, il 39% rivela che preferirebbe non doverlo fare, ma vive il sostegno come un "dovere", quasi come se non avesse altra scelta di fronte al carovita che, in questo particolare momento storico legato anche al mercato del lavoro, colpisce in particolar modo le fasce più giovani.
"Un equilibrio è possibile"
"Per molte famiglie il sostegno economico ai figli non termina più con l’ingresso nell’età adulta. L’aumento dei costi abitativi e delle spese quotidiane significa che i genitori continuano spesso a rappresentare una rete di sicurezza finanziaria anche per figli già adulti", commenta Joe Wilson, Chief evangelist di Bunq. "Aiutare i propri figli e proteggere allo stesso tempo il proprio futuro finanziario non dovrebbero essere obiettivi incompatibili. Avere una visione chiara delle proprie finanze e pianificare in anticipo può aiutare le famiglie a trovare un equilibrio sostenibile tra queste due esigenze".