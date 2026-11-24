Dopo la shrinkflation arriva la "skimpflation": cos'è, dove si trova e come ripararsi
Dall'industria alberghiera ai trasporti, fino ai beni di consumo: è ovunque. Prestare attenzione ai minimi dettagli è una delle tecniche per evitarla
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Immaginate di comprare al supermercato la vostra crema alla nocciola spalmabile preferita e di trovare qualcosa di diverso, rispetto a ciò che ricordate, negli ingredienti. Per esempio, una percentuale di pasta di nocciole scesa al 10% dal 15%. Oppure l'olio di palma al posto dell'olio di semi. Nulla è però cambiato nel prezzo e nella quantità. Questo è il fenomeno della skimpflation, una strategia sempre più comune nel settore del food ma che può essere ampliata, più in generale, ad altri ambiti. Un fenomeno sempre più comune, che spesso rischia di passare inosservato, ma contro il quale esistono degli accorgimenti da adottare. Per non cadere nel tranello.
Cos'è la skimpflation e come può avvenire
Il termine skimpflation deriva dall'unione di due parole: "skimp", che potremmo tradurre con risparmiare ma nel senso di "utilizzare risorse scarse", e "inflation", ovvero "inflazione". L'espressione è da non confondere con la "cugina", shrinkflation, che ha tutto un altro significato. Con skimpflation si intende il fenomeno, diffuso soprattutto nel mondo del food e del drink, di riduzione della qualità di un prodotto tramite la diminuzione di un ingrediente o di un componente fondamentale o della loro sostituzione con un'alternativa più economica, mantenendo però invariato il peso e il prezzo del prodotto stesso. In breve, possiamo intendere la skimpflation come una strategia di mercato che va a diminuire la qualità del bene finale.
Questo fenomeno può renderci meno soddisfatti rispetto ad alcuni prodotti e può alterare la nostra fiducia quando facciamo degli acquisti. Ma non solo, perché può avere delle ripercussioni sulla salute dato che si parla di qualità ridotta. Quello della crema alla nocciola era solo uno degli esempi possibili, ma ce ne sono altri. Ridurre la quantità di frutta vera in uno yogurt, o addirittura sostituirla con aromi artificiali. Sostituire i prodotti lattiero-caseari con “sostanze” a base lattiera. Aggiungere acqua per diluire certi prodotti. Sostituire gli oli vegetali con l'olio di palma. Sono tutti esempi di skimpflation che possono avere ripercussioni su chi consuma i beni colpiti.
Cosa si nasconde dietro alla strategia?
Le aziende ricorrono alla skimpflation per motivi prettamente economici. Mantenere la redditività a fronte dell'aumento dei costi di produzione è uno dei motivi principali. Un'altra ragione è proprio l'inflazione stessa: l’aumento generale dei prezzi dei beni e dei servizi può spingere le imprese a recuperare i costi da un'altra parte, riducendo la qualità dei propri prodotti. Un terzo motivo, infine, può essere la concorrenza: dato che nel settore food non manca, le aziende possono optare per ridurre la qualità o le dimensioni dei loro prodotti al fine di mantenere dei prezzi competitivi sul mercato.
Alberghi e compagnie aeree: al di là del cibo
La skimpflation è una strategia che si applica anche in altri ambiti oltre quello del food. Dall'industria alberghiera ai trasporti, fino ai beni di consumo: è ovunque. Altri esempi? Negli hotel e negli alloggi, sta nel ridurre la frequenza di pulizia delle camere. Nei trasporti si può trovare nel taglio dei servizi di bordo (snack o bevande) e nell'aggiunta di costi extra per opzioni prima incluse, come il bagaglio a mano o la scelta del posto. Infine, nell'abbigliamento sta in materiali meno resistenti o finiture più economiche a parità di fascia di prezzo.
I consigli su come ripararsi dal fenomeno
Esistono naturalmente dei piccoli rimedi per contrastare ed evitare la qualità più bassa dei prodotti. In generale, vige la regola di prestare maggiore attenzione a ciò che si acquista e di confrontare i prodotti e le offerte per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Per tornare al settore del cibo, ecco cosa si può fare per ripararsi dal fenomeno. Innanzitutto, leggere sempre le etichette e controllare se gli ingredienti sembrano autentici o artificiali. Secondariamente, evitare i prodotti con tanti ingredienti e prediligere quelli che ne hanno pochi: più è corta la lista, minore è la probabilità che il prodotto sia stato alterato. Infine, tempo permettendo: cucinare a casa.