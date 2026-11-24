Esistono naturalmente dei piccoli rimedi per contrastare ed evitare la qualità più bassa dei prodotti. In generale, vige la regola di prestare maggiore attenzione a ciò che si acquista e di confrontare i prodotti e le offerte per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Per tornare al settore del cibo, ecco cosa si può fare per ripararsi dal fenomeno. Innanzitutto, leggere sempre le etichette e controllare se gli ingredienti sembrano autentici o artificiali. Secondariamente, evitare i prodotti con tanti ingredienti e prediligere quelli che ne hanno pochi: più è corta la lista, minore è la probabilità che il prodotto sia stato alterato. Infine, tempo permettendo: cucinare a casa.