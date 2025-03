Dalla shrinkflation alle chiamate spam: 10 diritti (ancora) negati ai consumatori spiegati ai giovani dall’esperto

Il primo restringe il contenuto, "sgramma" il prodotto, ma lascia il prezzo invariato; il secondo consiste invece nell’utilizzo di imballaggi sovradimensionati rispetto al contenuto, per trarre in inganno i consumatori: “È vero che un produttore può decidere autonomamente il formato, ma nel caso voglia togliere qualche grammo dovrebbe ridurre anche il packaging, non solo per renderlo evidente al consumatore ma anche per inquinare di meno, cosa che non fa usando confezioni sovradimensionate. Vorrei una legge che vieti confezioni che superino del 20% il contenuto”, spiega Dona.