Quando gli elettrodomestici smisero di essere brutti: l'eredità di Ennio Brion e dei dispositivi Brionvega

L'idea che un dispositivo tecnologico possa essere anche un bell'oggetto è diventata mainstream solo negli anni Duemila, con la Apple di Steve Jobs, ma nasce molto prima, nel nostro Paese e non in California. Mentre Adriano Olivetti applicava la stessa filosofia alle macchine da scrivere, Ennio Brion la portava dentro le case degli italiani attraverso radio e televisori. Oggetti che fino ad allora nessuno aveva immaginato potessero essere desiderabili ed esteticamente innovativi.



Brion, scomparso il 25 marzo, è stato uno dei pochi imprenditori capaci di cambiare il modo in cui guardiamo gli oggetti che abitano le nostre case. Radio, televisori, giradischi: nelle sue mani hanno smesso di essere strumenti anonimi e sono diventati qualcosa di più alto. Per capire quanto fosse radicale questo cambiamento, bisogna partire da ciò che c'era prima, quando l'elettronica di consumo obbediva alla logica di funzionare, durare, avere un prezzo accessibile. Radio e televisori erano oggetti chiusi, spesso scuri così da non attirare lo sguardo. L'estetica era ancella della tecnologia, con modelli che si ispiravano soprattutto alle scuole industriali tedesche e americane.