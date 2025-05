Dalla GDO al turismo, migliaia di opportunità di impiego in tutta Italia

Il settore agricolo resta tra i più dinamici, con 850 posti stagionali tra raccolta e confezionamento. In testa l’Emilia-Romagna con 380 addetti alla cernita della frutta, 150 alla raccolta e 150 carrellisti tra Faenza, Ferrara, Castel Bolognese e Bagnacavallo. Seguono Puglia e Sicilia, dove si cercano operatori per la vendemmia, raccolta dell’uva e trattoristi. Altri 500 posti sono disponibili nel settore alimentare per operai di produzione, addetti al confezionamento e controllo qualità, con richieste in Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Calabria e Piemonte, anche in aziende come Egidio Galbani (Pavia) o in vetrerie del piacentino.