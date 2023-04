14 aprile 2023 11:49

Parte da Milano il tour europeo della winemaker Ana Paula Bartolucci

Ana Paula Bartolucci, la winemaker che ha inventato Chandon Garden Spritz, il raffinato aperitivo ready-to-serve della Maison Chandon, arriva in Europa per un tour che la porterà a incontrare stampa, ospiti e clienti nelle principali città del Vecchio Continente a partire da Milano. Incontri speciali per guidare i presenti in un percorso di degustazione volto a scoprire e a esplorare insieme le spezie e gli aromi che compongono la sua creazione, frutto di una lunga e meticolosa ricerca che gli è costata quattro anni e 64 differenti combinazioni, prima di trovare il giusto mix.