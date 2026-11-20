Meno burocrazia per aprire un'attività o ampliare uno stabilimento, autorizzazioni più veloci e, in alcuni territori, anche vantaggi fiscali. È il sistema delle Zes, le Zone economiche speciali, introdotto in Italia per attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo delle aree economicamente più svantaggiate. Dal 2024 le diverse zone del Mezzogiorno sono state riunite in un'unica struttura, successivamente allargata a Marche e Umbria. Adesso il governo di Giorgia Meloni vuole fare un ulteriore passo, portando le procedure semplificate anche nelle altre regioni del Centro-Nord attraverso un emendamento alla legge di Bilancio 2027. Una novità che non significa, però, estendere automaticamente a tutte le imprese italiane gli stessi incentivi economici.