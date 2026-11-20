Zes, cosa sono le Zone economiche speciali e cosa cambia nel 2027 con l'estensione al Nord
Dalle agevolazioni fiscali alle autorizzazioni più rapide, come funziona il sistema nato per favorire gli investimenti nel Mezzogiorno. Il governo Meloni vuole estendere le semplificazioni a tutta Italia, ma non i bonus per le imprese. Ecco cosa sapere
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Meno burocrazia per aprire un'attività o ampliare uno stabilimento, autorizzazioni più veloci e, in alcuni territori, anche vantaggi fiscali. È il sistema delle Zes, le Zone economiche speciali, introdotto in Italia per attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo delle aree economicamente più svantaggiate. Dal 2024 le diverse zone del Mezzogiorno sono state riunite in un'unica struttura, successivamente allargata a Marche e Umbria. Adesso il governo di Giorgia Meloni vuole fare un ulteriore passo, portando le procedure semplificate anche nelle altre regioni del Centro-Nord attraverso un emendamento alla legge di Bilancio 2027. Una novità che non significa, però, estendere automaticamente a tutte le imprese italiane gli stessi incentivi economici.
Che cosa significa Zes?
L'acronimo sta per Zona economica speciale. Si tratta di un'area geografica nella quale le imprese possono beneficiare di condizioni particolarmente favorevoli per investire, avviare nuove attività o sviluppare quelle già esistenti. L'obiettivo è creare occupazione, attirare capitali e rafforzare il tessuto produttivo, soprattutto nei territori che presentano maggiori difficoltà economiche.
Quando sono nate le Zes in Italia?
Le prime Zone economiche speciali sono state introdotte nel 2017. Inizialmente il sistema era articolato in 8 Zes regionali e interregionali, prevalentemente collegate alle aree portuali del Mezzogiorno. Dal 1° gennaio 2024 sono state accorpate nella Zes unica del Sud, con una gestione centralizzata e regole comuni.
Quali regioni fanno parte della Zes unica?
La Zes unica comprendeva inizialmente le 8 regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dal 20 novembre 2025 sono entrate anche Marche e Umbria, portando a dieci il numero delle regioni coinvolte. L'estensione ha ampliato il territorio interessato dalle semplificazioni e dalle agevolazioni, pur mantenendo specifici requisiti geografici per l'accesso agli incentivi fiscali.
Quali vantaggi offre alle imprese?
I benefici principali sono due. Il primo è la semplificazione amministrativa: per determinati progetti di investimento le imprese possono ottenere un'autorizzazione unica, che sostituisce diversi permessi normalmente richiesti. Il secondo riguarda gli incentivi economici, in particolare il credito d'imposta per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e, a determinate condizioni, terreni e immobili destinati all'attività produttiva. Non tutte le aziende e non tutti gli investimenti, però, possono accedere automaticamente alle agevolazioni.
Che cosa cambia nel 2027?
La novità annunciata dal governo riguarda le regioni del Centro-Nord finora escluse. Attraverso un emendamento alla Manovra, l'esecutivo punta a estendere all'intero territorio nazionale il modello di semplificazione già utilizzato nella Zes unica. Le imprese potranno quindi avvalersi di procedure autorizzative accelerate per realizzare nuovi investimenti o ampliare attività esistenti. L'obiettivo è ridurre i passaggi burocratici e i tempi necessari per avviare i progetti. La misura dovrà comunque essere approvata dal Parlamento.
Anche le aziende del Nord avranno gli incentivi fiscali?
No. L'estensione riguarda le procedure burocratiche, non le agevolazioni economiche. Il credito d'imposta previsto dalla Zes unica continuerà a essere destinato agli investimenti realizzati nei territori ammessi agli aiuti, secondo le regole europee. Si tratta infatti di strumenti pensati per ridurre i divari di sviluppo tra le diverse aree del Paese. Una fabbrica in Lombardia o in Piemonte potrà quindi beneficiare delle autorizzazioni semplificate previste dalla nuova disciplina, ma non per questo avrà diritto agli stessi incentivi fiscali riconosciuti a un investimento agevolabile nel Mezzogiorno.
Come funzioneranno le autorizzazioni?
Il sistema ruota attorno allo Sportello unico digitale, attraverso il quale le aziende possono presentare le domande per i progetti di investimento. L'autorizzazione unica sostituisce diversi provvedimenti amministrativi e prevede procedure accelerate, con meccanismi di silenzio-assenso nei casi consentiti. Per l'estensione nazionale, il progetto del governo prevede inoltre un piano strategico triennale, da predisporre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, per individuare i settori da sostenere e gli interventi prioritari.
Quanti soldi sono previsti per la Zes?
Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede 2,4 miliardi di euro per il credito d'imposta nel 2027 e 1,25 miliardi per il 2028, aumentando le risorse rispetto agli stanziamenti precedenti. Questi fondi riguardano gli investimenti agevolabili nei territori già ammessi, non rappresentano un nuovo bonus generalizzato per le aziende del Centro-Nord.