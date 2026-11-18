Dopo la scadenza del termine per presentare le proposte di modifica alla legge di Bilancio (con quasi 7mila emendamenti presentati tra maggioranza e opposizioni) la Manovra esce con tante possibili novità. Maggioranza e opposizione hanno lavorato, in particolare, su misure che hanno fatto discutere da subito: dallo spalma Superbonus alla stretta alla rivalutazione delle pensioni, dalle risorse per la sanità a quelle per la scuola. Di seguito alcune delle proposte di modifica al testo, che dovrà essere approvato da Camera e Senato entro il 31 dicembre.