Dopo la scadenza del termine per presentare le proposte di modifica alla legge di Bilancio (con quasi 7mila emendamenti presentati tra maggioranza e opposizioni) la Manovra esce con tante possibili novità. Maggioranza e opposizione hanno lavorato, in particolare, su misure che hanno fatto discutere da subito: dallo spalma Superbonus alla stretta alla rivalutazione delle pensioni, dalle risorse per la sanità a quelle per la scuola. Di seguito alcune delle proposte di modifica al testo, che dovrà essere approvato da Camera e Senato entro il 31 dicembre.
Il condono
L'obiettivo è porre un limite ai Comuni per dare risposta alle richieste già presentate relative a condoni pregressi e arenati, salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico. Si dà inoltre alle Regioni la possibilità di riaprire condoni, come quello del 2003 in Campania. Infine sarebbe in valutazione un'altra misura che riguarda i Comuni, per regolarizzare piccoli interventi non strutturali.
Fondo "Culle per la vita"
Per prevenire l'abbandono dei neonati, FdI propone un fondo con una dotazione di un milione di euro annui dal 2027 per istituire le "culle per la vita", punti d'accoglienza con sistemi di climatizzazione, videosorveglianza non identificativa e allarmi collegati ai servizi sanitari.
Pensioni, rivalutazione e quota 64
La Manovra stabilisce l'adeguamento pieno degli assegni solo fino a quattro volte il minimo (2.447 euro), dopodiché scattano tagli progressivi. Si valuta la possibilità di portare la rivalutazione al 100% fino a tremila euro (cinque volte il minimo). Resta l'incognita della destinazione del Fondo per la flessibilità in uscita da 850 milioni.
Sanità, si cercano risorse
Si lavora per trovare risorse aggiuntive ai 2,36 miliardi annui stanziati per il Fondo sanitario nazionale, ai quali si aggiunge un miliardo finanziato da quella precedente. L'ipotesi è di stanziare altri 500 milioni e non si esclude un intervento sulla carta anziani che stanzia 1,6 miliardi per un voucher da 300 euro agli over 75 per le spese sanitarie.
Rinviati i tagli alla scuola
Il governo ha già fatto marcia indietro sui quasi 7 mila posti in meno negli organici dell'autonomia e del personale Ata inseriti in Manovra. Non è ancora chiaro se la norma verrà espunta o rinviata al 2029.
Potenziamento "Strade sicure"
La Lega chiede 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre del prossimo anno, rispetto ai 6.800 attuali. La proposta di modifica prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro: 135 milioni per rafforzare di 2.700 unità il contingente impiegato sul territorio nazionale e altri 25 milioni per prorogare fino alla fine del 2027 la presenza dei 500 militari aggiuntivi destinati a Milano, attualmente prevista dalla legge di bilancio fino a marzo. Le risorse saranno recuperate dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Spalma Superbonus
La norma che spalma su dieci anni i 20 miliardi di crediti del Superbonus in compensazione nel 2027. Dopo le forti proteste delle banche e delle imprese, dovrebbe arrivare una correzione. Tra le ipotesi la riduzione da 10 a 5 anni e una soglia di esclusione a 500mila euro.
Previdenza dedicata
Su spinta di FI e Lega si cerca di dare una risposta alle penalizzazioni nelle pensioni delle forze dell'ordine. Dovrebbero servire circa 48 milioni l'anno.
Exit tax corretta
La tassa al 26% sulle plusvalenze di chi trasferisce la residenza fiscale all'estero è destinata a cambiare. Si valuta un innalzamento della soglia dei redditi, ora di 800mila euro, portandola a 4-5 milioni. La Lega propone di escludere startup e pmi innovative.
Flat tax all'1% per i giovani
La Manovra introduce una flat tax all'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori fino a un massimo di 2.500 euro. FdI propone estendere la proposta ai neoassunti.
Iper-ammortamento fino al 2029
Si lavora a prolungare fino al 2029 l'iper-ammortamento, l'agevolazione fiscale per le imprese che la scorsa Manovra ha previsto fino al 2028.
Tobin tax
Sul raddoppio della tassa sulle transazioni finanziarie previsto dalla Manovra hanno espresso preoccupazione gli operatori di mercato e Borsa Italiana che hanno rivolto un appello al governo. Non si esclude un possibile intervento.