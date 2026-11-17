Sono 18, secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari, le proposte di modifica unitarie depositate dal campo progressista. Tra le proposte di modifica unitarie anche i congedi paritari e la rivalutazione delle pensioni, sostegno al fondo affitti e inquilini morosi incolpevoli, la start tax. E ancora contrasto al fiscal drag e spostamento degli investimenti in armi alla scuola. Risorse sono dedicate infine all'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e alla mitigazione del rischio idrogeologico oltre che al turn over nella p.a.