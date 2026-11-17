Sarebbero circa 6.600 il numero degli emendamenti presentati dai gruppi alla manovra in commissione Bilancio alla scadenza del termine.
Prende quota l'inserimento nella manovra di una "sanatoria dei condoni" edilizi. A quanto si apprende da fonti di centrodestra, governo e maggioranza hanno deciso di procedere con emendamenti su due fronti sul tema: si pone un limite ai Comuni per dare risposta alle richieste già presentate relative a condoni pregressi e arenati (ad esempio a Roma), salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico; si dà alle Regioni la possibilità di riaprire condoni, come quello del 2003 in Campania. Infine sarebbe in valutazione un'altra misura che riguarda i Comuni, per regolarizzare piccoli interventi non strutturali.
La Lega, invece, mette nero su bianco il potenziamento dell'operazione Strade sicure con un emendamento alla manovra, a prima firma Eugenio Zoffili, che prevede 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre del prossimo anno rispetto ai 6.800 attuali, arrivando a quota 10mila. La proposta di modifica - che dà seguito alla risoluzione leghista già approvata in commissione Bilancio alla Camera - prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro: 135 milioni per rafforzare di 2.700 unità il contingente impiegato sul territorio nazionale e altri 25 milioni per prorogare fino alla fine del 2027 la presenza dei 500 militari aggiuntivi destinati a Milano, attualmente prevista dalla legge di bilancio fino a marzo. Le risorse saranno recuperate dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Sono 18, secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari, le proposte di modifica unitarie depositate dal campo progressista. Tra le proposte di modifica unitarie anche i congedi paritari e la rivalutazione delle pensioni, sostegno al fondo affitti e inquilini morosi incolpevoli, la start tax. E ancora contrasto al fiscal drag e spostamento degli investimenti in armi alla scuola. Risorse sono dedicate infine all'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e alla mitigazione del rischio idrogeologico oltre che al turn over nella p.a.
Fino a 1.500 euro lordi in più al mese per evitare la fuga degli esperti di cybersicurezza dalla pubblica amministrazione. Lo propone Azione, con un emendamento alla manovra a firma Giulia Pastorella che introduce un'indennità aggiuntiva per il personale specializzato nella difesa dei sistemi informatici pubblici. Il bonus, riconoscibile per dodici mensilità, sarebbe destinato sia ai dipendenti già in servizio sia ai nuovi assunti, nei casi in cui le amministrazioni dimostrino difficoltà a trovare o trattenere queste professionalità. L'indennità avrebbe una durata massima di tre anni, rinnovabile, con uno stanziamento di 10 milioni di euro annui dal 2027.