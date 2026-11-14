Scuola, Valditara: "Stanziati complessivamente 64,5 miliardi di euro"

"Non posso che esprimere grande soddisfazione perché questa legge di bilancio, a questo punto, è di segno molto positivo per la scuola. Arriveremo a stanziare circa 64,5 miliardi complessivi, abbiamo incrementato del 13,1% le risorse rispetto a quanto ereditato, mentre nei cinque anni della legislatura precedente l'aumento era stato del 9,5% facendo meglio del 30% rispetto a prima". A dirlo è Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, a margine della presentazione delle maglie e dell'accensione del Tempio di Venere a Roma per "Corri Libera", commentando così il ritiro dei tagli alla scuola in manovra che avrebbero riguardato quasi 7mila unità tra personale docente e Ata, per un risparmio per le casse dello Stato di 85 milioni nel 2027 e 250 dall'anno successivo.



