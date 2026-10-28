Manovra, Meloni: "Climatizzatori in tutte le scuole con parte della flessibilità per l'energia"

"Abbiamo deciso di utilizzare parte delle risorse della Nec energia per dotare tutte le scuole di climatizzatori e pompe di calore e rendere più vivibili le nostre aule. Se in passato" fossero state investite "risorse per questo e non per i banchi a rotelle sarebbe stato meglio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la manovra.