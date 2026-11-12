Autori del manuale di storia contro il ritiro chiesto da Valditara: "Non ci facciamo intimidire"

Inoltre la nota prosegue specificando che "si può dissentire dal quadro interpretativo che ne emerge. Uno studente di quinta, maggiorenne e con diritto di voto, può farlo in classe, con argomenti, ed è precisamente quello che il manuale gli chiede di fare in ogni capitolo, dal primo al terzo volume. Quello che non accettiamo è che un lavoro di anni venga ridotto a una pagina. Trame del tempo nasce da un'idea di metodo: pensare storicamente il passato e servirsene per capire il presente. Per questo i documenti stanno dentro il racconto e non in appendice, affiancati dalle interpretazioni degli storici, anche quando divergono. Abbiamo provato a uscire dai cliché di una storia nazionalista ed eurocentrica e da un'idea di storia che piove dall'alto, fatta soltanto da sovrani, governi e generali. Nelle stesse pagine si incontrano la storia sociale e la storia delle mentalità, la scala ravvicinata della microstoria e quella larga della global history, che rimette l'Europa al suo posto tra gli altri mondi. Un manuale costruito così chiede lettura lenta, confronto tra fonti, discussione. È il contrario dell'indottrinamento, che ha bisogno di poche frasi ripetute e di nessun documento".