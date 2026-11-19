La premier rivendica i risultati ottenuti al Sud, dove il modello avrebbe generato, secondo quanto riferito dalla stessa Meloni, un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e contribuito a una crescita del Mezzogiorno superiore alla media nazionale.L'estensione al Centro-Nord, ha spiegato la presidente del Consiglio, punta a consolidare il percorso avviato e a rendere più agevoli gli investimenti e le attività delle imprese, attraverso una riduzione degli adempimenti burocratici.