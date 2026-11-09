Da TikTok ai dizionari. "Mogging" è il termine scelto dal Collins Dictionary come parola dell'anno 2026, segno di quanto il linguaggio dei social riesca ormai a influenzare quello di tutti i giorni. Utilizzata soprattutto tra la Generazione Z e quella Alpha, in cui è andata di moda, l'espressione indica l'atto di surclassare qualcuno al punto da metterlo in ombra, che si tratti di aspetto fisico, carisma, successo o popolarità. Dietro questa parola, diventata virale, si nasconde però anche un'origine più cupa e controversa, legata ad alcune comunità online dalle quali il termine ha iniziato a diffondersi.