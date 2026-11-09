"Mogging", cosa significa la parola dell'anno che piace tanto alla Gen Z
Usata sui social da milioni di giovani e premiata per il 2026 da Collins Dictionary, ma dietro questa parola che sembra "leggera" si nasconde un'origine più cupa e controversa
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Da TikTok ai dizionari. "Mogging" è il termine scelto dal Collins Dictionary come parola dell'anno 2026, segno di quanto il linguaggio dei social riesca ormai a influenzare quello di tutti i giorni. Utilizzata soprattutto tra la Generazione Z e quella Alpha, in cui è andata di moda, l'espressione indica l'atto di surclassare qualcuno al punto da metterlo in ombra, che si tratti di aspetto fisico, carisma, successo o popolarità. Dietro questa parola, diventata virale, si nasconde però anche un'origine più cupa e controversa, legata ad alcune comunità online dalle quali il termine ha iniziato a diffondersi.
Che cosa significa mogging
Secondo il Collins Dictionary, "mogging" indica l'atto di superare o mettere in ombra qualcuno, facendolo apparire inferiore per un eventuale confronto. Oggi questa parola viene usata soprattutto sui social per commentare situazioni in cui una persona spicca nettamente rispetto a un'altra per aspetto fisico, stile, successo o popolarità. Non è raro imbattersi in espressioni come "ha moggato tutti" sotto le foto di una celebrità o dopo una performance particolarmente convincente.
Da dove nasce il termine
La parola affonda le sue radici nelle community online dedicate al bodybuilding e deriva da "AMOG", acronimo di "alpha male of the group", ossia il maschio dominante del gruppo. In origine indicava una persona in grado di imporsi sugli altri grazie a una presenza fisica ritenuta superiore. Il termine ha iniziato a circolare nei forum specializzati per poi approdare sulle principali piattaforme social, entrando progressivamente nel lessico delle nuove generazioni.
Una parola dal passato controverso
Dietro il successo di "mogging" si nasconde però una storia meno leggera. La parola è infatti diventata popolare in ambienti della cosiddetta manosfera, dove aspetto fisico, status sociale e successo nelle relazioni vengono spesso interpretati come elementi di una gerarchia tra individui. In questo contesto, "moggare" qualcuno non significava semplicemente superarlo, ma umiliarlo attraverso il confronto. Con il tempo, però, il termine si è progressivamente allontanato da queste connotazioni e oggi viene utilizzato soprattutto in modo ironico per indicare qualcuno che domina la scena o attira più attenzione degli altri.