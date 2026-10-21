Trend: nove tendenze chiave per i viaggi del 2027

1 - PLOT TWIST TRIP – IL VIAGGIO CHE ROMPE GLI SCHEMI E SORPRENDE - Nel 2027, i viaggiatori sono pronti a sorprendere chiunque pensi di conoscerli davvero, ma anche a stupire se stessi, scegliendo viaggi del tutto inaspettati. Il 77% dei viaggiatori a livello globale è, infatti, interessato a scegliere una vacanza proprio per fare qualcosa che esula dalla propria personalità e abitudini. La reazione di amici e parenti è parte del fascino: si tratta di viaggi pensati per rompere gli schemi, riscrivere la storia che tutti credevano di conoscere e riservare un colpo di scena che nessuno aveva previsto. il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per vivere un’esperienza che valga davvero la pena raccontare.