Vacanze e social media: utili per ispirarsi, ma si posta di meno

LE GENERAZIONI A CONFRONTO - Uno sguardo alle abitudini generazionali mostra che la Gen Z è quella che più spesso ha orientato la bussola per la prossima partenza a seconda dei venti che tirano sui social media (61%). All’estremo opposto si collocano i Boomer: il 69% non si è mai fatto influenzare per un viaggio da quanto visto online. Sono sempre i Gen Z a postare più felicemente paesaggi (91%), esperienze (75%), piatti (64%) e selfie (61%), ma sono i Millennial i più assidui nel documentare l’alloggio, hotel o casa vacanza (32%). Non solo: i Millennial sono la generazione che più delle altre anche in vacanza resta “always on” (22%), mentre la Gen Z consultano i social in viaggio ogni tanto (80%) e i Boomer ne approfittano per regalarsi un digital detox (15%). L’autenticità risulta invece appannaggio della Generazione X: sono loro i meno favorevoli a realizzare un post positivo su qualcosa che non è piaciuto (40%). La Gen Z è invece la più propensa a pubblicare un racconto online comunque favorevole, anche se scontenta (50%). Analizzando cosa si cerca online e a quale età, emerge che la Gen Z è soprattutto alla ricerca di gemme nascoste (45%), i Millennial di approvazione da parte dei propri pari (12%), mentre i Boomer si disinteressano delle conversazioni sui social (20%). Il confronto tra i generi, invece, sottolinea che le viaggiatrici italiane si fanno influenzare più spesso dei viaggiatori di sesso maschile nella scelta della destinazione e sono più propense a utilizzare sempre i social anche in vacanza (21% rispetto al 18% degli uomini): i viaggiatori maschi sono più propensi al digital detox (15% rispetto al 10% dichiarato dalle intervistate).