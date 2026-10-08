Aeroporti d’Italia: dove è meglio atterrare o prendere il volo

Sono numerosissimi gli Italiani che, tra viaggi di lavoro e di piacere, utilizzano l’aereo come mezzo di trasporto e transitano quindi negli aeroporti del nostro Paese e all’estero. Quando ci si accinge a partire, tra controlli di sicurezza e attesa al gate, si finisce per trascorrere diverse le ore all’interno del terminal: gli scali non sono quindi solo un luogo di passaggio e di transito, ma una parte vera e propria dell’esperienza di viaggio, in cui puntualità, accessibilità e qualità dei servizi possono fare la differenza. Ecco allora una classifica internazionale che valuta l’efficienza di 279 hub in tutto il mondo: il più apprezzato al mondo è quello di Tocumen, a Panama. In Italia, potendo scegliere, meglio atterrare o decollare a Cagliari Elmas, Bari o Linate: sono questi, infatti, quelli che riscuotono i punteggi di gradimento più elevati tra gli aeroporti di casa nostra.
LA CLASSIFICA DEGLI SCALI – Il miglior aeroporto del mondo nel 2026 è risultato quello di Tocumen, a Panama, seguito da Fortaleza-Pinto Martins, in Brasile e da Città del Capo, in Sudafrica. Gli scali italiani si trovano staccati di molte posizioni: il primo a comparire nella lista dei migliori è quello di Cagliari Elmas, al 71° posto, seguito, tra gli italiani, da Bari (81esimo) e Linate in 87a posizione. La classifica è stata stilata da AirHelp, che ha preso in esame 279 aeroporti in tutto il mondo e li ha valutati sulla base di tre elementi principali, la puntualità dei voli, che pesa per il 60% del punteggio, l’esperienza dei passeggeri e i servizi, che incidono entrambi per il 20%. Questi ultimi aspetti vengono valutati attraverso un sondaggio che considera aspetti come presenza e competenza del personale, tempi di attesa, accessibilità, pulizia, segnaletica, informazioni e disponibilità di ristoranti e negozi.
Il quadro che emerge dal ranking mondiale non è particolarmente favorevole agli scali italiani con il primo aeroporto del Paese che compare infatti soltanto al 71° posto. Inoltre, si può notare come a distinguersi nella classifica non sono necessariamente i grandi hub internazionali, ma aeroporti di dimensioni più contenute, che riescono a ottenere valutazioni migliori proprio sui fattori che incidono maggiormente sull’esperienza del passeggero.
“Quando si valuta un aeroporto, la puntualità resta un elemento fondamentale, ma l’esperienza del passeggero non si esaurisce nel rispetto dell’orario di partenza. Dalla facilità degli spostamenti alla chiarezza delle informazioni, fino ai servizi disponibili durante l’attesa, sono diversi i fattori che contribuiscono a rendere un viaggio più semplice e piacevole” commenta Mariana Giuliano, avvocato specializzato in diritti dei passeggeri e consulente di AirHelp.
LA TOP 3 DEGLI AEROPORTI ITALIANI – Il podio degli scali italiani vede al primo posto Cagliari Elmas, il principale aeroporto della Sardegna con un punteggio di 7,78 su 10, spinto soprattutto dalla puntualità, che raggiunge un punteggio di 8: qui, solo il 19% dei voli risulta in ritardo e appena l’1% viene cancellato. A completare il risultato sono i giudizi sull’esperienza dei passeggeri (7,5) e sui servizi (7,4). Per fare un confronto, lo scalo di Tocumen, primo assoluto in classifica, ha ottenuto un punteggio complessivo di 8,48 su 10.
Al secondo posto tra gli italiani si trova Bari Karol Wojtyla, con 7,75 su 10: questo scalo, grazie a recenti ristrutturazioni, negli ultimi anni ha visto crescere il proprio traffico fino a superare i 7 milioni di passeggeri annui: a fare la differenza è soprattutto l’esperienza dei viaggiatori, che raggiunge un punteggio di 8,1, il più alto tra i tre aeroporti sul podio.
La medaglia di bronzo va a Milano Linate, con un punteggio di 7,74, anche grazie al recente rinnovamento dello scalo. L’aeroporto milanese raccoglie un 7,7 per l’esperienza dei passeggeri e un 8 per la puntualità, confermando un buon equilibrio tra qualità dell’esperienza e regolarità dei voli.
DOVE CI SONO MARGINI DI MIGLIORAMENTO – Bergamo Orio al Serio è uno degli aeroporti dove molto si può fare per risalire la classifica: con un punteggio complessivo di 7,03, e ultimo tra gli italiani presenti in classifica, si piazza solo al 256° posto nella classifica mondiale. A incidere maggiormente sul risultato sono la puntualità, ferma a 6,9, con più del 30% dei voli che hanno subito ritardi e il 10% cancellazioni. La valutazione di servizi e comfort si attesta a 6,8. Anche se è un granché come risultato, c'è chi ha fatto molto peggio: ad esempio, la maglia nera della classifica mondiale è l’aeroporto di Tunisi-Cartagine, che ha riscosso una valutazione di appena 5,50.