Aeroporti d’Italia: dove è meglio atterrare o prendere il volo

LA CLASSIFICA DEGLI SCALI – Il miglior aeroporto del mondo nel 2026 è risultato quello di Tocumen, a Panama, seguito da Fortaleza-Pinto Martins, in Brasile e da Città del Capo, in Sudafrica. Gli scali italiani si trovano staccati di molte posizioni: il primo a comparire nella lista dei migliori è quello di Cagliari Elmas, al 71° posto, seguito, tra gli italiani, da Bari (81esimo) e Linate in 87a posizione. La classifica è stata stilata da AirHelp, che ha preso in esame 279 aeroporti in tutto il mondo e li ha valutati sulla base di tre elementi principali, la puntualità dei voli, che pesa per il 60% del punteggio, l’esperienza dei passeggeri e i servizi, che incidono entrambi per il 20%. Questi ultimi aspetti vengono valutati attraverso un sondaggio che considera aspetti come presenza e competenza del personale, tempi di attesa, accessibilità, pulizia, segnaletica, informazioni e disponibilità di ristoranti e negozi.