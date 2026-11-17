Anche l'Italia segue la tendenza - Sebbene il fenomeno culturale sia nato negli Stati Uniti, i numeri mostrano che anche l'Italia sta vivendo una crescita significativa dell'interesse verso queste terapie. Secondo il sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, circa il 46% degli adulti italiani è in eccesso di peso mentre il 12% è obeso. Si tratta di una platea di milioni di persone per le quali la lotta all'obesità rappresenta un tema sanitario concreto. Parallelamente aumentano i consumi di semaglutide. I dati richiamati dall'Agenzia Italiana del Farmaco mostrano che le confezioni rimborsate sono passate da circa 322 mila nel 2020 a oltre 4 milioni nel 2024. Nello stesso periodo gli acquisti privati sono cresciuti da circa 29 mila a oltre 326 mila confezioni. Ancora più significativa è la crescita della spesa diretta dei cittadini. Secondo il rapporto OsMed dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2025 la spesa privata per la semaglutide ha raggiunto 162,7 milioni di euro, più che raddoppiando rispetto all'anno precedente. Ridurre tutto a una moda sarebbe però un errore. Obesità e sovrappeso rappresentano problemi sanitari rilevanti sia negli Stati Uniti sia in Italia, e i farmaci GLP-1 stanno offrendo nuove possibilità terapeutiche a milioni di pazienti. Gli effetti sulla perdita di peso e sul miglioramento di diversi parametri metabolici sono ampiamente documentati. E quello che era nato come un progresso terapeutico è diventato, purtroppo, anche uno specchio della società contemporanea dove la magrezza è diventata una sorta di status symbol da esibire a tutti i costi.