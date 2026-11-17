Ozempic face: il volto della nuova ossessione della magrezza da Hollywood all'Italia
Nato tra celebrità, social network e farmaci dimagranti di nuova generazione, è diventato il simbolo di una tendenza che sembra inarrestabile. Crescono sempre più anche da noi consumi e spesa per la semaglutide, segno che il nuovo ideale della magrezza sta attraversando l'Atlantico
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Il volto scavato, gli zigomi sporgenti, la mandibola sporgente: è l'Ozempic face. Il termine, virale negli Stati Uniti per descrivere una conseguenza del dimagrimento che ha finito per trasformarsi in un fenomeno culturale, è diventato il simbolo della contraddizione contemporanea: più si appare magri, più ci si avvicina ai canoni della bellezza. E poco importa se quella magrezza avvizzisce il nostro corpo, l'importante è raggiungere quel traguardo estetico.
Il fenomeno virale - Ozempic face non è un effetto collaterale ufficialmente riconosciuto, ma un termine popolare utilizzato per descrivere l'aspetto del volto dopo una perdita di peso rapida e consistente. Quando il dimagrimento riduce il grasso sottocutaneo del viso, le guance possono apparire più scavate, gli zigomi più sporgenti, le tempie più vuote e la linea della mandibola più marcata. In alcune persone la pelle può inoltre apparire meno tonica, accentuando rughe, pieghe naso-labiali e segni dell'età già presenti. Il risultato è un paradosso estetico: il corpo appare più magro e vicino agli attuali canoni di bellezza, ma il volto può sembrare improvvisamente più stanco, severo o invecchiato di qualche anno. In realtà il fenomeno non è legato a Ozempic in sé. Gli specialisti ricordano che può verificarsi con qualsiasi perdita di peso importante, ottenuta attraverso dieta, attività fisica, chirurgia bariatrica o farmaci. Il "successo" mediatico del termine deriva dal fatto che Ozempic e Wegovy sono diventati il simbolo della nuova era del dimagrimento.
Il cortocircuito "estetico" - Il termine è diventato virale negli Stati Uniti per descrivere il volto più scavato. Ma il fatto stesso che esista una definizione per descrivere il viso di chi perde molti chili racconta quanto il tema sia uscito dagli ambulatori per entrare nella cultura pop. E non è un caso che tutto sia partito dagli Stati Uniti, tra Hollywood, i social network e l'esplosione dei farmaci dimagranti della famiglia GLP-1. Negli ultimi anni i farmaci a base di semaglutide e altre molecole GLP-1 hanno cambiato il trattamento dell'obesità con risultati clinici significativi. Stando a recenti studi clinici pubblicato sul New England Journal of Medicine, la semaglutide ha prodotto una riduzione media del peso corporeo del 14,9%, mentre la tirzepatide ha mostrato perdite superiori al 20%.
"Generazione Ozempic" - Negli Stati Uniti l'adozione è stata rapidissima. Secondo le ultime rilevazioni nazionali circa il 12% degli adulti americani utilizza oggi un farmaco GLP-1 e il 18% dichiara di averlo assunto almeno una volta nella vita. Tra le donne tra i 50 e i 64 anni, la fascia che registra il maggiore ricorso a queste terapie, l'utilizzo raggiunge il 22%. Anche l'uso finalizzato specificamente alla perdita di peso continua a crescere. Secondo Gallup, gli americani che assumono questi farmaci per dimagrire sono passati dal 3% nel 2024 all'11% nel 2026. Numeri che hanno spinto media e social network a parlare di "Generazione Ozempic", espressione utilizzata per descrivere la crescente diffusione dei farmaci dimagranti e il loro impatto sull'immaginario collettivo.
Hollywood e il ritorno del corpo magro - A trasformare un farmaco in un fenomeno di costume non sono stati soltanto i risultati clinici. Un ruolo decisivo lo hanno avuto le celebrità, le indiscrezioni sulle trasformazioni fisiche di attori e personaggi televisivi e la straordinaria amplificazione dei social network. Su TikTok e Instagram milioni di utenti documentano il proprio percorso di dimagrimento, mentre fotografie del "prima e dopo" diventano contenuti virali. La perdita di peso smette di essere soltanto un obiettivo terapeutico e torna a essere anche un elemento di identità e riconoscimento sociale. L'Ozempic face è il simbolo più evidente di questa trasformazione.
Anche l'Italia segue la tendenza - Sebbene il fenomeno culturale sia nato negli Stati Uniti, i numeri mostrano che anche l'Italia sta vivendo una crescita significativa dell'interesse verso queste terapie. Secondo il sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, circa il 46% degli adulti italiani è in eccesso di peso mentre il 12% è obeso. Si tratta di una platea di milioni di persone per le quali la lotta all'obesità rappresenta un tema sanitario concreto. Parallelamente aumentano i consumi di semaglutide. I dati richiamati dall'Agenzia Italiana del Farmaco mostrano che le confezioni rimborsate sono passate da circa 322 mila nel 2020 a oltre 4 milioni nel 2024. Nello stesso periodo gli acquisti privati sono cresciuti da circa 29 mila a oltre 326 mila confezioni. Ancora più significativa è la crescita della spesa diretta dei cittadini. Secondo il rapporto OsMed dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2025 la spesa privata per la semaglutide ha raggiunto 162,7 milioni di euro, più che raddoppiando rispetto all'anno precedente. Ridurre tutto a una moda sarebbe però un errore. Obesità e sovrappeso rappresentano problemi sanitari rilevanti sia negli Stati Uniti sia in Italia, e i farmaci GLP-1 stanno offrendo nuove possibilità terapeutiche a milioni di pazienti. Gli effetti sulla perdita di peso e sul miglioramento di diversi parametri metabolici sono ampiamente documentati. E quello che era nato come un progresso terapeutico è diventato, purtroppo, anche uno specchio della società contemporanea dove la magrezza è diventata una sorta di status symbol da esibire a tutti i costi.