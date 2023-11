"Tu si que vales", dalla prima alla nona edizione: ecco tutti i vincitori

Domani, sabato 18 novembre, andrà in onda la finale della decima stagione di "Tu si que vales". Il programma che premia i talenti è in onda su Canale 5 dal 4 ottobre 2014 e ha visto esibirsi sul palco cantanti, ballerini, attori e artisti che hanno, stagione dopo stagione, conquistato sia la giuria che il pubblico del programma. Ripercorriamo la storia della trasmissione che esalta il talento dei suoi protagonisti da, ormai, dieci edizioni e vediamo chi sono stati tutti i vincitori.

I giudici del talent show - La giuria del programma ha subito alcuni cambiamenti nel corso delle diverse edizioni. Fissi da quasi dieci anni ci sono Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ai tre quest'anno si è aggiunta anche Luciana Littizzetto. Fa parte della giuria popolare insieme al pubblico, invece, Sabrina Ferilli che partecipa al programma da 5 stagioni. Seppure i protagonisti indiscussi del format televisivo siano i concorrenti che si esibiscono sul palco con performance che mettono in risalto i loro talenti, anche i giudici con il tempo sono diventati il centro del sabato sera di Canale 5, grazie alla loro capacità di sapersi emozionare, di partecipare agli scherzi e di cimentarsi in piccole sfide ed esibizioni. Ha fatto parte della giuria anche Teo Mammucari, giudice per sei stagioni (dalla terza alla nona edizione del talent). Sono stati giudici popolari anche Emma Marrone, Paolo Bonolis e Francesco Totti nella prima edizione. Mara Venier dalla prima alla quarta, infine Iva Zanicchi nella quinta edizione.

I conduttori - Alla conduzione del programma vediamo, invece, l'ex rugbista Martin Castrogiovanni, il giocatore di arti marziali Alessio Sakara e la ballerina ed ex vincitrice di "Amici" Giulia Stabile. Grande assente quest'anno è la showgirl Belen Rodriguez che per nove anni è stata alla conduzione del programma. Sono stati presentatori della trasmissione negli anni passati anche la star del web Francesco Sole (prima e seconda edizione) e lo chef Simone Rugiati nella terza edizione.

Il vincitore della stagione scorsa - Marco Mingardi è stato il vincitore della nona edizione di "Tu sì que vales". Il suo trionfo è stato tra i più incredibili della storia del talent show di Canale 5 perché arrivato in finale a sorpresa dopo un ripescaggio. Nato a Nettuno (Roma) nel 1968, Mingardi ha 55 anni. Sin da piccolo coltiva la passione per il canto e per l'arte dell'imitazione. Sono state proprio le sue imitazioni a lasciare a bocca aperta sia i giudici che il pubblico. Tuttavia il percorso di Mingardi non è stato privo di ostacoli. Il cantante e imitatore, infatti, aveva ricevuto critiche da Rudy Zerbi e Teo Mammucari che avevano giudicato troppo sfacciata la sua sicurezza. Nonostante fosse stato eliminato nelle puntate successive, Marco Mingardi è riuscito a partecipare alla finale grazie a un ripescaggio e ha vinto il premio di 100mila euro in gettoni d'oro. Il concorrente è ritornato sul palco con una atteggiamento diverso, molto più umile, che ha convito i giudici. Con la sua esibizione, "La notte dei miracoli" di Lucio Dalla, Mingardi ha fatto commuovere sia Belen Rodriguez che Gerry Scotti.

La "geometrie variable" di Sadek - A vincere l'ottava edizione del programma di Canale 5 è stato un coreografo. Non solo ballerino e coreografo francese, Sadeck Berrabah è anche un designer e pittore. Il performer ha convinto la giuria e il pubblico del programma con la sua "Geodance – Geometrie Variable" (geometrie variabili), ovvero coreografie geometriche rese ipnotiche grazie a coinvolgenti colonne sonore e armonie di movimenti di un gruppo di ballerini (ben 64) alle sue spalle. Berrabah ha conquistato la giuria già dalla sua prima esibizione, quando ha presentato una coreografia davvero toccante. Nella finale del talent ha portato sul palco una coreografia ispirata al volo degli uccelli che gli ha assicurato la vittoria con il 38% dei voti. Maria De Filippi è stata conquistata subito dal talento di Sadeck al punto di invitarlo nella scuola di "Amici" dove ha fatto lezione a uno degli allievi. Il coreografo poco conosciuto in Italia, prima della vittoria a "Tu si que Vales", era già molto apprezzato come artista dal punto di vista internazionale. È stato lui, tra l'altro, a preparare uno spettacolo di danza per il passaggio di testimone delle Paralimpiadi tra Tokyo e Parigi.

Il mago Andrea Paris - Grazie al suo numero di magia, il mago Andrea Paris ha vinto la settima edizione di "Tu si que vales". Il "prestiggiattore", così come si definisce, ha conquistato la giuria e il pubblico del talent show di Canale 5, coinvolgendoli anche nelle sue performance. Nato a Foligno nel 1980, Paris nel corso della sua carriera ha vinto più di venti premi nazionali come miglior attor caratterista, ma la sua vera passione, l'illusionismo, lo ha portato alla vittoria del programma. Il prestigiatore che ha vinto 100mila euro in gettoni d'oro ha devoluto una parte della somma in beneficenza per sostenere la lotta contro la leucemia.

I vincitori della sesta, quinta e quarta edizione - Una donna, Enrica Musto, si è aggiudicata il titolo di vincitrice della sesta edizione di "Tu si que vales". Cantante lirica, Enrica aveva impressionato il pubblico e i giudici con la sua interpretazione di “C’era una volta il west” di Ennio Morricone. All'epoca della vittoria la cantate di origini avellinesi aveva solo 20 anni. Nel 2018 la vittoria è toccata, invece, al chitarrista 18enne Marcin Patrzalek che nel 2015 aveva già vinto un talent in Polonia. Il protagonista e vincitore della quarta edizione dello show è stato Salah The Entertainer, all'epoca 38enne. Il ballerino di origini nordafricane, è sicuramente più di un semplice danzatore. La sua danza snodata, emozionante e mimica ha conquistato tutti fin dalla sua prima esibizione, aggiudicandosi già nella quinta puntata il pass per la finalissima.

I vincitori delle prime tre edizioni - Claire Francisci e Alessio Bucci, che hanno portato il tv l'arte della pole dance, sono stati i vincitori della prima edizione di "Tu si que vales". Sempre una ballerina ha vinto la seconda edizione del programma di Canale 5. Si tratta di Angelica Bongiovonni, la danzatrice di Cyr Wheel, la danza col cerchio. Non tutti, forse, sanno che la ballerina ha mosso i suoi primi passi nel mondo del circo quando aveva solo sette anni. Aveva iniziato come trapezista, ma una brutta caduta la costrinse a cambiare specialità. Infine Edson D'Alessandro è stato il vincitore di "Tu si que vales" 2016. Il cantante di origini brasiliane ha convinto tutti con la sua voce meravigliosa, ma ha emozionato tanto anche la storia della sua infanzia. Nato in Brasile, Edson è rimasto orfano e solo a quattro anni, fin quando non è stato adottato da una famiglia italiana e la sua vita è cambiata.