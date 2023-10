"Tu si que vales", il sosia di Gigi D'Alessio sfida Gerry Scotti e Luciana Littizzetto in un duello all'ultimo playback

Nella sesta puntata di "Tu si que vales" il sosia di Gigi D'Alessio Ivan Di Fenza torna sul palco per sfidare i giudici. In palio c'è la semifinale del trofeo "Re del playback" e il concorrente si lancia nell'interpretazione di "Como suena el corazón", brano scritto nel 2000 dal cantautore napoletano. A quel punto Gerry Scotti e Luciana Littizzetto decidono di rispondere interpretando "Felicità", uno dei successi cult della coppia Al Bano e Romina Power.

L'esibizione del sosia di D'Alessio piace ma quella dei due giudici, rigorosamente in playback, strappa addirittura un'ovazione del pubblico e due dei tre conduttori decidono di premiarli con la finale. La sfida canora però riserva altre sorprese e subito dopo sul palco Maria De Filippi e Rudy Zerbi cantano "Arriverà", brano del 2011 di Modà ed Emma. Alla fine dell'esibizione la giudice popolare Sabrina Ferilli chiede a gran voce il "bis" e Zerbi nei panni di Checco dei Modà si concede anche un bagno di folla tra il pubblico. I quattro giudici torneranno a sfidarsi con altre canzoni ma tutti sono d'accordo nel ringraziare Ivan Di Fenza per aver trasmesso loro la passione per il playback.