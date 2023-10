"Tu si que vales", la campionessa paralimpica Ambra Sabatini sfida i giudici nella corsa

La campionessa paralimpica Ambra Sabatini è stata tra gli ospiti della quinta puntata di "Tu si que vales". Annunciata con un video molto emozionante, che ha commosso Gerry Scotti e Rudy Zerbi, l'atleta si è presentata davanti ai giudici del talent show in pantaloncini e maglietta, pronta per correre con e contro di loro.

"Ogni persona, nel momento più buio, riesce a trovare la forza per trasformarsi in un'altra", ha detto Sabatini, prima di mettersi in posizione e partire.

Dopo i giudici, anche Martín Castrogiovanni, ex pilone della nazionale italiana di rugby, ha voluto sfidare la campionessa, venendo sconfitto di un soffio.