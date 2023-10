"Tu si que vales", scherzo a Sabrina Ferilli: i complimenti dell'anziana si trasformano in un film horror

Nella quarta puntata di "Tu si que vales", Sabrina Ferilli è stata vittima di un nuovo scherzo, con protagonista un'anziana poetessa.

Quando la donna ha stretto la mano all'attrice romana, infatti, le luci dello studio sono andate via, per riaccendersi poco dopo su una serie di strani personaggi da film horror.

"Questo sembra Renato Zero", ha commentato Ferilli a proposito dell'ultimo, fuoruscito da un televisore, che le si è avvicinato e ha provato a farle un paio di indovinelli, terminati con una secchiata d'acqua per uno dei conduttori (Martin Castrogiovanni).

"Comunque quella signora aveva una forza che io non so", ha aggiunto l'interprete de "La grande bellezza" a fine esibizione. "Che anziana è? Mia nonna non si reggeva in piedi all'età sua...".