"Tu si que vales", Sabrina Ferilli fa l'offesa con Maria De Filippi: "Non ti parlo"

"Non ti parlo, è inutile che mi giri intorno". Nel corso della quinta puntata di "Tu si que vales" Sabrina Ferilli "tiene il muso" a Maria De Filippi, dopo aver scoperto che l'insolente esperta di kamasutra - con cui l'attrice romana aveva peraltro già discusso un paio di puntate fa - altri non era che un'attrice ingaggiata per farle uno scherzo.

"D'ora in avanti, quando vedo questi personaggi, gli chiedo subito se sono attori e se si tratta di uno scherzo", afferma l'attrice romana, rendendosi subito conto della possibilità di ricevere come risposta una bugia.

"Maria, non vuole studiare", scherza Rudy Zerbi, che, su indicazione della conduttrice di "Amici", si avvicina a Ferilli per cercare (con non troppi risultati) di rabbonirla.