"Tu si que vales", Gerry Scotti si commuove durante l'esibizione di Pietro Failla

Durante la semifinale il concorrente propone un servizio ai tavoli molto eccentrico ed entra a far parte della "Scuderia Scotti"

Durante la semifinale di "Tu si que vales" Gerry Scotti recluta il concorrente Pietro Failla nella "Scuderia Scotti", il circuito alternativo che premia quei concorrenti dal talento discutibile, categoria fissa del programma che diverte molto il pubblico dello show. Il ballerino si presenta nel classico abbigliamento da cameriere e promette ai giudici e al pubblico di servire i tavoli ballando.

"Anche il diamante più bello quando è stato tirato fuori dalla terra era grezzo. Donne è arrivato il talento!", ha esordito Gerry Scotti alzandosi in piedi durante l'esibizione. Parte la sigla della "Scuderia Scotti" e Maria De Filippi fa notare al giudice che il concorrente è in lacrime: "Si è messo a piangere dopo il tuo abbraccio". Nell'andare a consolarlo, anche Gerry Scotti si lascia travolgere dalle emozioni. "Siete belli!", ha commentato Rudy Zerbi guardando la scena. "Ma che succede? Ci è sfuggito tutto di mano" ha proseguito Sabrina Ferilli. "Anche il manager della scuderia ha un cuore. Mettiamo un secondo "Italo - disco" per risollevarci il morale!", ha proposto Maria De Filippi invitando tutti a ballare.