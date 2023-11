"Tu si que vales", madre e figlio "infuocano" la semifinale

Ad aprire l'ottava puntata di "Tu si que vales" sono Corinne Wold (85anni) e Ray (65 anni), madre e figlio, con un numero di fuoco. "Sono nata negli anni 30, ero una bimba prematura per questo sono stata in una incubatrice. Ho vissuto durante il periodo della Grande depressione. Oggi sono qui, dopo 85 anni con tutti voi" ha esordito Corinne.

"Ray è il terzo di otto figli- confessa la donna lasciando i quattro giudici senza parole - tutti con lo stesso uomo". "Siamo qui per mostrarvi cose belle e tutte diverse" aggiunge Ray. Dopo un cambio d'abito, madre e figlio tornano sul palco per il loro numero in cui Ray si dà letteralmente fuoco. L'esibizione tra le fiamme si presenta come uno sketch a tratti comico, e sul finale Corinne si presta come assistente dinnanzi a un grande bersaglio dove Ray lancia coltelli infuocati attorno alla sua sagoma.

A fine esibizione madre e figlio si abbracciano felici della riuscita del loro numero. "Solo con Ray faccio queste cose, è un grande artista circense" ha commentato Corinne. "Cercavo da tempo un assistente ma nessuno si presentava, così la mamma mi ha detto: scegli me! E così è andata", ha aggiunto in maniera ironica Ray. Per i giudici l'esibizione, senza alcun dubbio, vale e anche per il pubblico al 78%!