Marco Mingardi, la storia del vincitore di "Tu sì que vales"

Marco Mingardi è stato il vincitore dell'ultima edizione di "Tu sì que vales". Il suo trionfo è stato tra i più incredibili della storia del talent show di Canale 5 perché arrivato inaspettatamente dopo un ripescaggio. Andiamo però con ordine e riviviamo i momenti migliori della sua avventura nel programma condotto da Belen Rodriguez, affiancata dai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Chi è Marco Mingardi - Il vincitore dell'ultima edizione di "Tu si que vales" è nato a Nettuno (Roma) nel 1968 e ha 54 anni. Fin da giovane coltiva la passione per il canto e per l'arte dell’imitazione. Con il passare degli anni diventa un libero professionista, ma la sua passione per l'imitazione non lo abbandona. "Studio da 18 anni - ha raccontato in fase di presentazione -. Dopo aver smesso di giocare a baseball, mi sono messo a studiare canto e imitare", La sua abilità vocale, infatti, gli permette di poter spaziare su un vasto panorama di personaggi che va Lucio Dalla a Fausto Leali, passando per Franco Califano. Mingardi è stato iscritto all'edizione 2022 del programma di Canale 5 dalla madre, a cui dopo il successo in finale ha dedicato la vittoria.

Un percorso tra alti e bassi - Tuttavia, il percorso di Mingardi a "Tu sì que vales" non è stato semplice. Sin dalla sua prima performance, andata in onda sabato 29 ottobre 2022. I giudici, però, nonostante l'approvazione che gli ha permesso di accedere alla fase successiva del traguardo, non avevano apprezzato particolarmente l'atteggiamento di Mingardi. In particolare, Marco aveva ricevuto critiche da Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, i quali hanno interpretato la sua sicurezza come una forma di supponenza: "Io ti dico la mia - aveva esordito Mammuccari -. A livello di talento, hanno notato tutti che sei bravo. Ma devi lavorare molto sulla presentazione. Non serve dire cosa fai e cosa hai studiato, non gliene frega niente a nessuno. Tu sei veramente bravo, quindi è un peccato che hai questo atteggiamento. Lavoraci, te lo dico alla luce della mia esperienza. Tu sei qua per farti criticare, comunque se vuoi porta a casa quello che ti ho detto". "Tu ti mangi tutto quello che fai con il tuo atteggiamento, io vedo solo te e dimentico che stai imitando dei personaggi - è stato l'attacco di Zerbi -. Trovo questa cosa spocchiosa e superba. Credo che devi lavorare più su questo che sulla tecnica da imitatore". Tuttavia, il cantante imitatore riuscì comunque ad approdare in finale nonostante l'eliminazione in semifinale a opera del comico Trygve Wakenshaw. Mingardi, infatti, ha beneficiato di un ripescaggio che lo ha portato a guadagnarsi il premio di 100 mila euro in gettoni d'oro.

Le "mille voci" di Marco - In finale, però, le imitazioni di Mingardi non lasciano alcun dubbio ai giudici e al pubblico a casa che vedono il concorrente tornare sul palco, con un atteggiamento diverso, molto più umile. Durante la sua esibizione, Marco riesce a far commuovere anche Gerry Scotti e Belen Rodriguez interpretando il brano "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla.