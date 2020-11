Andrea Paris vince la settima edizione di "Tu sì que vales"

La settima edizione di "Tu sì que vales" si è conclusa con la vittoria di Andrea Paris, che conquista così il montepremi di cento mila euro. Il prestigiatore di Foligno ha incantato tutti con un numero davvero incredibile che ha coinvolto i giudici e tutto il pubblico in studio.



"Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi sono state vicine, in particolare a Veronica Franco che questa sera avrebbe dovuto essere qui - ha commentato Andrea Paris visibilmente emozionato - Una parte del montepremi sarà destinata alla lotta alla leucemia".





Nell'ultimissima fase della puntata in onda sabato 28 novembre su Canale 5, Paris si è confrontato con Dakota e Nadia, due ballerini che hanno messo in scena un'esibizione particolarmente toccante sulla lotta contro la violenza sulle donne; Kyle Cragle, che ha mostrato grandi doti in un numero che ha mischiato passi di danza, acrobazie e tanta forza; e il ballerino di flamenco El Yiyo, considerato dai giudici un vero talento mondiale.